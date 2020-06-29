Телефоны
Сегодня 13:39
Россиянам рассказали, зачем нужно отключать геолокацию в смартфоне
Как минимум, это сэкономит заряд аккумулятора
Специалист платформы НАФИ “Цифровой гражданин” Владимир Гриценко рассказал россиянам, зачем нужно отключать геолокацию в смартфоне.
Об этом эксперт поделился с представителями агентства “Прайм”. Так, по словам Гриценко, программы, установленные на смартфон, могут передавать информацию о рекламных предпочтениях пользователя, в том числе и благодаря геолокационным данным. ”К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры”, — сообщил Гриценко, отметив при этом, что если отключить геолокацию - данная информация собираться не будет.
Кроме того, отключать геолокацию имеет смысл и для того, чтобы увеличить время работы смартфона от одного заряда.