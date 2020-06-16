Россиянам рассказали, зачем отключать смартфон в зоне плохого сигнала

“Телефон постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего мобильного оператора. Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться”, — рассказал Кусков.

Эксперт добавил, что постоянное функционирующий смартфон не способен негативно повлиять на организм человека, однако, в случае, если самая ближняя станция находится далеко - устройство затрачивает больше энергии. А это, к слову, означает, что оно вырабатывает больше электромагнитного излучения.