Россиянам запретили посещать выставку смартфонов и компьютеров IFA в Берлине

По словам Капранова, ещё в июле принимающая сторона подтвердила российским журналистам аккредитацию и прислали бейдж, удостоверяющий право нахождения на мероприятии, который был продублирован 28 августа, «что немаловажно». Российские журналисты купили авиабилеты, три сегмента в каждую сторону, забронировали гостиницу, подали заявку на визу и получили документ.

Но уже 29 августа — меньше чем за сутки до вылета — от организаторов пришло письмо с отменой приглашения и объяснением, что на выставку попросту не впускают представителей СМИ из России.

Напомним, что IFA — вторая крупнейшая в Европе (после MWC в Барселоне) и третья в мире выставка смартфонов, компьютеров и бытовой техники, на которой производители со всего мира ежегодно показывают свои главные новинки. В 2023 году выставка проходит с 1 по 5 сентября