Россияне начали чаще продавать свои смартфоны

Об этом сообщил сервис «ДамПродам», специализирующийся на выкупе техники Apple. По информации, самыми продаваемыми на вторичном рынке оказались именно «яблочные» гаджеты, их доля составила 80%. Первое место заняли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, средняя цена на них — 45 тысяч рублей. На втором месте iPhone 12 и 12 Pro Max — 70 тысяч рублей, третье место у iPhone 11.

Меньшим спросом на «вторичке» пользуются Android-устройства. Из низ лучше всего продавались Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+. А смартфоны Xiaomi на вторичном рынке практически не востребованы. Эксперты сервиса «ДамПродам» видят причину в том, что стартовая цена этих смартфонов и так низкая, вероятно, выгоды от их продажи попросту нет.