Россияне начали чаще продавать свои смартфоны

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Россияне начали чаще продавать свои смартфоныНаиболее востребованными оказались айфоны
В 2021 году на вторичном рынке смартфонов россияне продавали свои устройства на 50% чаще, чем в течение 2020 года.
Об этом сообщил сервис «ДамПродам», специализирующийся на выкупе техники Apple. По информации, самыми продаваемыми на вторичном рынке оказались именно «яблочные» гаджеты, их доля составила 80%. Первое место заняли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, средняя цена на них — 45 тысяч рублей. На втором месте iPhone 12 и 12 Pro Max — 70 тысяч рублей, третье место у iPhone 11.
Меньшим спросом на «вторичке» пользуются Android-устройства. Из низ лучше всего продавались Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+. А смартфоны Xiaomi на вторичном рынке практически не востребованы. Эксперты сервиса «ДамПродам» видят причину в том, что стартовая цена этих смартфонов и так низкая, вероятно, выгоды от их продажи попросту нет.
Источник: Газета.ru