Россияне начали массово скупать смартфоны, вернувшись к докризисному уровню

Так, уже во II квартале 2023 года спрос на смартфоны среди российских покупателей оказался выше, чем в аналогичный период 2021 года. Тогда, напомним, было продано 6,4 млн устройств.

За апрель-июнь текущего года этот показатель уже превысил 6,5 млн. Эксперты связывают такой рост спроса с активной экспансией китайских брендов смартфонов, доля которых на российском рынке уже составляет 70–80%.

Опрошенные в связи с происходящим специалисты считают, что говорить о полном восстановлении рынка пока рано. Но в то же время нет явных причин для дальнейшего снижения продаж.

Отметим, что ранее появилась информация о снижении цен на новые смартфоны Apple в российских розничных магазинах. По словам участников отрасли, цены на смартфоны iPhone 14 снизились на 12%. Это также может способствовать увеличению спроса на смартфоны в стране.