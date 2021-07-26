Россияне начали переходить на смартфоны с поддержкой 5G

Эксперты отмечают, что это примерно в 14 раз больше, чем годом ранее, в количественном выражении. При этом в денежном рост ещё больше — в 20 раз, пишет Retail.ru.

Средняя цена смартфона, поддерживающего мобильную связь пятого поколения, также растёт. За последний год она увеличилась на 29% и достигла 83,3 тыс рублей.

Если же говорить за первое полугодие 2021 года, то в России всего было продано более 1 млн смартфонов с поддержкой 5G. Для сравнения, с марта по декабрь 2020-го их число не превысило и 600 тыс штук.