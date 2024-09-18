Россияне начали жаловаться на выход iPhone из строя после обновления iOS

Telegram-канал Mash, изучивший ситуацию, сообщил о росте обращений в сервисные центры: число заказов всего за час выросло до 20. Зачастую из строя выходят айфоны с новыми комплектующими, аккумуляторами, дисплеями. Практически сразу после последнего обновления iOS гаджеты начали перегреваться и ломаться.

Проявляется это в виде отсутствия реакции устройства на попытку его включить, «поломки» приложений, телефон не получается перезагрузить при зависании и т.д. Однако ремонтники нередко отказывают в обслуживании поломанных устройств, просто потому, что не знают, как их чинить после обновления. Ходовой совет — откатиться до предыдущей версии ОС — iOS 17.

По мнению опрошенных Mash специалистов, если в ближайшее время возникшие проблемы не будут решены на уровне обновления, владельцы iPhone рискуют вовсе остаться без своих телефонов.