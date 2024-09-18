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Опубликовано 18 сентября 2024, 12:56
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Россияне начали жаловаться на выход iPhone из строя после обновления iOS

Это может иметь далеко идущие последствия
Российские пользователи iPhone начали жаловаться на поломку своих ранее отремонтированных устройств после обновления операционной системы до iOS 18. Об этом рассказали сотрудники ряда ремонтных центров.
Россияне начали жаловаться на выход iPhone из строя после обновления iOS
© Joel Rohland / Unsplash

Telegram-канал Mash, изучивший ситуацию, сообщил о росте обращений в сервисные центры: число заказов всего за час выросло до 20. Зачастую из строя выходят айфоны с новыми комплектующими, аккумуляторами, дисплеями. Практически сразу после последнего обновления iOS гаджеты начали перегреваться и ломаться.

Проявляется это в виде отсутствия реакции устройства на попытку его включить, «поломки» приложений, телефон не получается перезагрузить при зависании и т.д. Однако ремонтники нередко отказывают в обслуживании поломанных устройств, просто потому, что не знают, как их чинить после обновления. Ходовой совет — откатиться до предыдущей версии ОС — iOS 17.

По мнению опрошенных Mash специалистов, если в ближайшее время возникшие проблемы не будут решены на уровне обновления, владельцы iPhone рискуют вовсе остаться без своих телефонов.

Источник:Mash
Автор:Андрей Кадуков
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