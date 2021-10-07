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Россияне отказались использовать предустановленные приложения в смартфонах

Многие даже не знали об их существовании
Большая часть российских пользователей не скачивает либо просто не понимает, зачем нужны предустановленные российские приложения, которые обязаны устанавливать производители смартфонов. Об этом свидетельствует исследование агентства Telecom Daily.
Россияне отказались использовать предустановленные приложения в смартфонах

Как отмечает источник, в России с 1 июля действует закон об обязательной предустановке отечественного ПО на любые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV. В перечень таких приложений входят Госуслуги, софт онлайн-кинотеатров, Mir Pay, браузеры, мессенджеры, антивирусное, картографическое и другое ПО. По закону существует три варианта предустановки российских программ: «окно выбора» со списком приложений при первом включении гаджета, иконки ПО, размещённые на экране, и установка программ в память устройства.

Как пишет источник со ссылкой на данные исследования Telecom Daily, агентством было опрошено 1800 россиян — покупателей новых смартфонов от Apple и Samsung. Как выяснилось, на айфонах предлагается «окно выбора», на корейских устройствах — иконки приложений, сгруппированные в папке «Закон». При этом динамику скачивания софта для iOS отследили на основе статистки сервиса AppAnnie.

Как выяснилось, 45% владельцев устройств от Apple не заметили предлагаемое «окно выбора», а 64% пользователей Samsung даже не подозревали о существовании папки «Закон» с иконками обязательных приложений. При этом только 16% респондентов оказались готовы установить софт при активации нового смартфона.

В итоге эффект от закона о предустановке российского ПО агентство оценило в 1%.