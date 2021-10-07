Россияне отказались использовать предустановленные приложения в смартфонах

Как отмечает источник, в России с 1 июля действует закон об обязательной предустановке отечественного ПО на любые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV. В перечень таких приложений входят Госуслуги, софт онлайн-кинотеатров, Mir Pay, браузеры, мессенджеры, антивирусное, картографическое и другое ПО. По закону существует три варианта предустановки российских программ: «окно выбора» со списком приложений при первом включении гаджета, иконки ПО, размещённые на экране, и установка программ в память устройства.

Как пишет источник со ссылкой на данные исследования Telecom Daily, агентством было опрошено 1800 россиян — покупателей новых смартфонов от Apple и Samsung. Как выяснилось, на айфонах предлагается «окно выбора», на корейских устройствах — иконки приложений, сгруппированные в папке «Закон». При этом динамику скачивания софта для iOS отследили на основе статистки сервиса AppAnnie.

Как выяснилось, 45% владельцев устройств от Apple не заметили предлагаемое «окно выбора», а 64% пользователей Samsung даже не подозревали о существовании папки «Закон» с иконками обязательных приложений. При этом только 16% респондентов оказались готовы установить софт при активации нового смартфона.

В итоге эффект от закона о предустановке российского ПО агентство оценило в 1%.