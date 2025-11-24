Россияне почти в 3 раза чаще стали покупать восстановленные смартфоны

Экологичность или экономия?

Спрос на восстановленные смартфоны в России стремительно растёт. По данным М.Видео, за первые девять месяцев 2025 года продажи таких устройств увеличились на 160% в штуках и на 140% в деньгах относительно прошлого года.