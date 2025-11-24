Россияне почти в 3 раза чаще стали покупать восстановленные смартфоны

Опубликовано 24 ноября 2025, 08:001 мин.
Россияне почти в 3 раза чаще стали покупать восстановленные смартфоныЭкологичность или экономия?
Спрос на восстановленные смартфоны в России стремительно растёт. По данным М.Видео, за первые девять месяцев 2025 года продажи таких устройств увеличились на 160% в штуках и на 140% в деньгах относительно прошлого года.
Покупателей привлекает возможность приобрести актуальные и флагманские модели заметно дешевле, сохранив гарантию и проверенное техническое состояние.
По словам представителей компании, покупатели всё чаще выбирают технику с учётом экологичности и выгодной стоимости владения.
Лидерами спроса остаются смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi, HUAWEI, Realme. Наиболее популярные модели — iPhone 11, 12, 13, 14 и 14 Pro Max в разных конфигурациях.
М.Видео и сама активно развивает сервисные зоны и расширяет продажи восстановленных устройств.