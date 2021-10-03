Россияне потеряли интерес к дешёвым смартфонам и начали покупать флагманы

Но, как оказалось, всё начало меняться. Аналитики МТС провели свежее исследование, которое показало интересную «особенность» жителей России.

По итогам третьего квартала 2021 года было продано почти в два раза меньше смартфонов в ценовой категории «до 5 тыс рублей», чем годом ранее. При это спрос на устройства в диапазоне от 5 до 10 тыс также просел на 29%, сообщает РБК.

В то же самое время интерес покупателей к телефонам дороже 40 тыс рублей наоборот, вырос в полтора раза.

Всё это привело к парадоксальной ситуации: количество проданных смартфонов упало на 4%, но при этом выручка выросла на 24% — до 192 млрд рублей.