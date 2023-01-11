Россияне потеряли интерес к iPhone — за 2022 год спрос упал почти в два раза

По мнению эксперта по мобильным устройствам и главного редактора Wylsacom Media Александра Побиванца, данное снижение связано сразу с несколькими причинами. Одна из них — слабое отличие между собой новых iPhone, что привело к низким продажам iPhone 14 Plus.

Также не стоит забывать о санкциях Apple — официальных поставок продукции нет и общественность обеспокоена тем, будут ли сервисы Apple нормально работать в России.

При этом Побиванец спрогнозировал дальнейшее падение спроса уже в 2023 году. Он считает, что ситуация вряд ли изменится к лучшему, только если не улучшится политический климат. В то же время он не стал отрицать, что всё же останется категория людей, преданных бренду, которые продолжат покупать iPhone не смотря ни на что.