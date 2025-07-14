Россияне потратили 40 млрд рублей на наушники за 2025 год

Рост средней стоимости объясняется увеличенным спросом на более современные модели — особенно популярны полностью беспроводные наушники и устройства с функцией активного шумоподавления. Однако, несмотря на рост интереса к технологиям, простые недорогие решения все еще остаются востребованными.

Более 30% от общего количества продаж приходится на наушники без обозначенного бренда. Их выбирают за простоту, невысокую цену и базовый функционал. Тем не менее все больше покупателей отдают предпочтение брендовой продукции, ориентируясь на надежность и дополнительные возможности.

Среди известных брендов лидером по количеству проданных устройств стала компания JBL с долей около 5%. За ней следуют HUAWEI с 4%, Apple с 3% и Samsung с 2%. Пользователи выбирают эти бренды за удобство, функциональность и стабильную работу.

С точки зрения выручки на первом месте находится Apple, на долю которой приходится 18% всей суммы продаж. Это связано с высоким ценником моделей и устойчивым спросом на AirPods. На втором месте — безбрендовые устройства с 10%, а замыкает тройку JBL с долей 7%. HUAWEI и Samsung поделили по 6%, предлагая сбалансированные решения по цене и качеству.