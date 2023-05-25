Россияне практически полностью отказались от iPhone и заменили их Android-смартфонами

Россияне практически полностью отказались от iPhone и заменили их Android-смартфонамиДоля Apple продолжает падать
В I квартале 2023 года продажи смартфонов на Android в России существенно выросли, сокращая тем самым долю рынка iOS.
Со слов бизнес-аналитика Артура Махлаюка, доля Android-устройств увеличилась до 89,6%, пока доля смартфонов Apple продолжала падать до 10,4%.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов указывает на несколько причин уменьшения доли яблочной корпорации, включая региональные ограничения и проблемы с онлайн-банкингом и NFC-платежами в России.
То есть сам принцип Apple «перенастроить на свой лад почти ничего нельзя, но мы позаботились о том, чтобы всё работало лучшим образом» нарушился в худшем виде — перенастроить всё ещё ничего нельзя, но часть функций не работает и это не исправить. Android отличается как раз тем, что перенастраивать можно почти всё, поэтому пользователи смартфонов на базе системы Google свободно обновляют приложения из российских аналогов Google Play и пользуются NFC-платежами.
Отметим, что всего в январе-марте 2023 года россияне приобрели более 6,5 млн смартфонов на сумму порядка 145 млрд рублей. И это сопоставимо с результатами прошлого года.