Россияне практически полностью отказались от iPhone и заменили их Android-смартфонами

То есть сам принцип Apple «перенастроить на свой лад почти ничего нельзя, но мы позаботились о том, чтобы всё работало лучшим образом» нарушился в худшем виде — перенастроить всё ещё ничего нельзя, но часть функций не работает и это не исправить. Android отличается как раз тем, что перенастраивать можно почти всё, поэтому пользователи смартфонов на базе системы Google свободно обновляют приложения из российских аналогов Google Play и пользуются NFC-платежами.