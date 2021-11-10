Россияне раскупили свежий флагман Honor 50 с Google-сервисами за минуту

Россияне раскупили свежий флагман Honor 50 с Google-сервисами за минутуТелефон явно пользуется большой популярностью
Одной из главных причин этого безусловно является возвращение Google-сервисов на смартфоны производителя. Но не стоит забывать и об отличном сочетании цена/качество, присущем телефонам компании.
Так, например, новейший флагман Honor 50 не успел толком появиться на виртуальных полках, как покупатели моментально раскупили аппарат. На всё про всё ушло около одной минуты — именно за это время закончилась первая партия смартфона.
Напомним, что в основу устройства лёг чип Snapdragon 778G от Qualcomm. При этом его 6,57-дюймовый OLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. Также из интересного можно отметить основную квадрокамеру на 108, 8, 2 и 2 Мп.
Фронтальный модуль может похвастаться разрешением в 32 Мп.
Что касается цен, то за версию 6/128 ГБ просят 34 990 рублей, за 8/128 ГБ — 39 990 рублей, а за 8/256 ГБ — 44 990 рублей.