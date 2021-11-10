Россияне раскупили свежий флагман Honor 50 с Google-сервисами за минуту

Одной из главных причин этого безусловно является возвращение Google-сервисов на смартфоны производителя. Но не стоит забывать и об отличном сочетании цена/качество, присущем телефонам компании.

Так, например, новейший флагман Honor 50 не успел толком появиться на виртуальных полках, как покупатели моментально раскупили аппарат. На всё про всё ушло около одной минуты — именно за это время закончилась первая партия смартфона.