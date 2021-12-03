Россияне раскупили все новые смартфоны Honor с Google-сервисами

Оказалось, что российские пользователи ждали появления на рынке новых устройств компании — это показал быстро растущий уровень востребованности новых моделей. Honor 50 и 50 Lite в 10 раз востребованнее по сравнению с предыдущей моделью — Honor 30. Самыми популярными среди покупателей оказались смартфоны Honor 50 в версии 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, в расцветке «изумрудно-зелёный»; при этом в версии 8 ГБ + 256 ГБ наиболее популярный цвет — «мерцающий кристалл».

На успех продаж оказало влияние и возвращение Google-сервисов, благодаря этому в одной их торговых сетей продажи линейки Honor 50 и 50 Lite повысились в 17 раз.

Смартфоны Honor 50 получили процессор Snapdragon 778G 5G, квадрокамеру 108 Мп, функцию мультивидео, обеспечивающую расширенные возможности для чёткой и насыщенной цветом фото- и видеосъёмки, а также быструю зарядку Honor SuperCharge на 66 Вт. Цена устройства зависит от конфигурации и памяти: 34 990 рублей — 6 ГБ+128 Гб, 39 990 рублей — 8 ГБ+128 ГБ и 44 990 — 8 ГБ+256 ГБ.

Honor 50 Lite оснащены технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт, пополняющей заряд до 55% за 15 минут, батареей 4300 мАч и 6,67-дюймовым FullView-экраном. Устройство доступно по цене 21 990 рублей.

«Результаты первых недель продаж в России стали рекордными за всю историю Honor в России и показали, что мы на верном пути. Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставлять лучшие решения для российских потребителей. Уже в первом квартале 2022 года мы представим новые модели и продолжим усиливать наши позиции на рынке», — рассказал президент Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.