Россияне резко начали скупать смартфоны дороже 80 тыс рублей

В 2022 году было продано 140 тыс таких смартфонов на общую сумму 14 млрд рублей. Однако в 2023 году эти показатели увеличились до 400 тыс устройств и 46 млрд рублей соответственно.

Общий объём продаж смартфонов в III квартале 2023 года составил 8,1 млн устройств на сумму 181 млрд рублей. Несмотря на рост продаж дорогих моделей, большинство россиян (60%) всё ещё предпочитают смартфоны в ценовом диапазоне от 5 до 15 тыс рублей.

Особое внимание стоит уделить продажам продукции Apple: в III квартале они удвоились. Это связано с ожиданием роста курса доллара, выходом нового iPhone 15 и интересом к iPhone 14.

Эксперты также отмечают, что покупатели стараются приобрести гаджеты заранее, опасаясь возможного роста цен из-за нестабильности рубля.