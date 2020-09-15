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Россияне скупили самый дорогой смартфон Samsung за 180 тысяч рублей
На фоне повышенного спроса, компания решила привезти еще больше экземпляров новинки
Не успел корейская компания Samsung открыть предзаказ на свой новый гибкий флагман Galaxy Z Fold 2, как россияне скупили самый дорогой смартфон компании за 180 тыс рублей.
Те пользователи, которые успели оставить предзаказ до 14 сентября 2020 года, смогут получить свои устройства уже с 18 сентября, сообщается в официальном блоге компании:
Пользователи, которые предзаказали устройство до 14 сентября, смогут получить его в точках продаж, через которые была оформлена заявка, начиная с 18 сентября. Для тех, кто не успел разместить предзаказ на Galaxy Z Fold2 ранее, Samsung Electronics продлевает период предзаказа и организует дополнительную поставку устройств в Россию.
Также на сайте сообщается, что полноценный старт продаж новинки на территории России состоится уже совсем скоро — 25 сентября. Приобрести Samsung Galaxy Z Fold 2 можно будет как на официальном сайте компании, так и в фирменных салонах бренда.