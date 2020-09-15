Россияне скупили самый дорогой смартфон Samsung за 180 тысяч рублей

Пользователи, которые предзаказали устройство до 14 сентября, смогут получить его в точках продаж, через которые была оформлена заявка, начиная с 18 сентября. Для тех, кто не успел разместить предзаказ на Galaxy Z Fold2 ранее, Samsung Electronics продлевает период предзаказа и организует дополнительную поставку устройств в Россию.