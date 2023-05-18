Россияне смогут оформить предзаказ новых iPhone раньше американцев

На сегодня ни цены, ни ориентировочный облик, ни характеристики новых смартфонов Apple пока не известны, а сама Apple официально покинула российский рынок ещё в 2022 году.

Но это не мешает компаниям-посредникам накинуть сверху примерной цены свою маржу и собирать предзаказы на смартфоны, чтобы скупить их в США и других странах, а потом привезти российским покупателям.

Цены на стандартные модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max начинаются от 124 999 рублей за версию с 128 ГБ памяти и достигают 184 999 рублей за модель с 1 ТБ памяти. Ну и, конечно, Caviar будет выпускать и тюнингованные версии iPhone 15 Pro — целых 19 вариантов по уже совсем запредельным расценкам: от 349 000 рублей до 32 000 000 рублей (да-да, 32, блин, миллиона рублей!). Вне зависимости от того, какими по цвету Apple выпустит стандартные модели iPhone, переиначенные версии Caviar выйдут в золотистой, тёмно-красной, серебристой и черной расцветках.

От себя Caviar даёт гарантию на смартфоны сроком в 1 год, фиксированную цену на ещё не вышедшие iPhone уже сейчас, задолго до анонса смартфонов и доставку по всей России.