Россияне снова начали сдавать старые смартфоны для покупки новых с доплатой

Ещё одной причины возобновления интереса к подобной модели покупки стало снижение стоимости iPhone 14. Так, если на старте за 256 ГБ версию смартфона просили 95 тыс рублей, то сейчас его можно купить на 10 тыс рублей дешевле.

Причём у «серых» продавцов цена ещё ниже — они за iPhone 14 на 256 ГБ просят всего около 73 тыс рублей.

Отметим, что по данным ДамПродам, самыми популярными моделями новых смартфонов при обмене на старые с доплатой являются iPhone 14 Pro и Pro Max. В обоих случаях речь идёт об устройствах с 256 ГБ внутренней памяти.