Россияне стали чаще менять смартфоны и переходить от бренда к бренду

19:14, 28 сентября 2023
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Россияне стали чаще менять смартфоны и переходить от бренда к брендуНикакой лояльности
Согласно данным Коммерсанта, российские потребители стали менять свои смартфоны на 5 месяцев раньше прежнего.
Теперь средний срок пользования одним устройством составляет 1 год и 5 месяцев. Немаловажной причиной такого поведения называется расширение доступного ассортимента на рынке, а также появление новых брендов из Китая.
Они же, к слову, размывают лояльность пользователей к определённым маркам.
Так, лишь 30% россиян сохраняют свой выбор в пользу конкретных брендов при покупке нового устройства. При этом наибольшей лояльностью пользуются смартфоны Apple — 67% пользователей данной марки остаются верными ей.
Для сравнения, Xiaomi удерживает лояльность 41% своих клиентов, в то время как Samsung и того меньше — всего лишь 35%.