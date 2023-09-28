Россияне стали чаще менять смартфоны и переходить от бренда к бренду

Теперь средний срок пользования одним устройством составляет 1 год и 5 месяцев. Немаловажной причиной такого поведения называется расширение доступного ассортимента на рынке, а также появление новых брендов из Китая.

Они же, к слову, размывают лояльность пользователей к определённым маркам.

Так, лишь 30% россиян сохраняют свой выбор в пользу конкретных брендов при покупке нового устройства. При этом наибольшей лояльностью пользуются смартфоны Apple — 67% пользователей данной марки остаются верными ей.

Для сравнения, Xiaomi удерживает лояльность 41% своих клиентов, в то время как Samsung и того меньше — всего лишь 35%.