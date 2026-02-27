Россияне стали чаще покупать золотые смартфоны

В Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске на золотые версии смартфонов приходится до 35% всех покупок. В этих городах они стабильно входят в тройку самых популярных моделей, порой и вовсе становятся лидерами продаж. В столицах же ситуация иная: в Москве доля золотых устройств составляет около 14%, в Санкт-Петербурге — 12%, при этом более 60% покупателей там выбирают черные или титановые оттенки.

В компании отмечают, что цвет устройства становится все более важным фактором для покупателей наряду с техническими характеристиками. Около 30% потребителей обращают пристальное внимание на внешний вид смартфона при выборе. Особенно эта тенденция заметна в регионах, где интерес к ярким цветам оказался выше, чем в столицах.

Кроме того, по данным бренда, средний чек на смартфоны значительно вырос. С августа по январь он увеличился на 52%. Это связывают с растущим спросом на модели с большим объемом памяти и более мощными характеристиками, доля которых в продажах выросла с 37% до 55%.