Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых

Как отметил ведущий аналитик агенства Эльдар Муртазин, всплеск спроса на ремонт смартфонов наблюдался весной из-за неопределённости с поставками новых устройств. Также на ситуацию повлиял выбор покупателей в пользу подержанных смартфонов.

Это обусловлено, в частности, поставками в Россию гаджетов китайского производства от компаний «второго и третьего эшелона».

Ситуацию прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт отметил, что часто в руки пользователей попадают китайские устройства, качество которых «хромает». Их приходится ремонтировать чаще, чем технику ведущих брендов.