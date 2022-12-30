Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых

16:21, 30 декабря 2022
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Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новыхПоказало исследование
Агентство Mobile Research Group представило исследование, согласно которому россияне стали ремонтировать смартфоны чаще на 20-25%.
Фото: Phonoteka.org
Как отметил ведущий аналитик агенства Эльдар Муртазин, всплеск спроса на ремонт смартфонов наблюдался весной из-за неопределённости с поставками новых устройств. Также на ситуацию повлиял выбор покупателей в пользу подержанных смартфонов.
Это обусловлено, в частности, поставками в Россию гаджетов китайского производства от компаний «второго и третьего эшелона».
Ситуацию прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт отметил, что часто в руки пользователей попадают китайские устройства, качество которых «хромает». Их приходится ремонтировать чаще, чем технику ведущих брендов.