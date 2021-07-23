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Россияне стали избегать покупок смартфонов с 16 и 32 ГБ памяти

Предпочтение теперь большим объёмам
Портал Protarif опубликовал исследование рынка, проведённого компанией МТС. Отмечается, что с января по июнь 2021 года было продано 12,8 млн смартфонов, что на 5,4% меньше по сравнению с предыдущими периодами продаж.
Россияне стали избегать покупок смартфонов с 16 и 32 ГБ памяти

Но при этом большим спросом стали пользоваться премиальные модели, отличие которых в первую очередь в технических возможностях, в частности, в объёме памяти. Так, на протяжении прошлого года популярными были модели со встроенной памятью в 32 Гб, а в течение января-июня текущего — от 64 до 128 Гб. Такие устройства выбирает треть покупателей.

Как предполагают аналитики, это связано с растущими объёмами информации: музыки, подкастов, фото и другого контента. Также смартфоны всё чаще используются для работы, поэтому растёт количество пользователей, которые устанавливают «тяжёлые» приложения.

Самым востребованным устройством из премиального сегмента остаётся iPhone 11, с памятью в 128 Гб. А в течение текущего полугодия к нему примкнул iPhone 12 Pro Max с таким же объёмом памяти.

Напомним, что самыми продаваемыми моделями смартфонов с января по июнь 2021 года стали варианты с следующим объёмом накопителей:

  • Apple iPhone 11 128 Гб
  • Xiaomi Redmi 9A
  • Samsung Galaxy A12 32 Гб
  • Samsung Galaxy A12 64 Гб
  • Apple iPhone 11 64 Гб
  • Xiaomi Redmi 9C
  • Samsung Galaxy A02
  • Samsung Galaxy A01 Core
  • Xiaomi Redmi 9 64 Гб
  • Xiaomi Redmi 9 32 Гб