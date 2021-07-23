Россияне стали избегать покупок смартфонов с 16 и 32 ГБ памяти

Но при этом большим спросом стали пользоваться премиальные модели, отличие которых в первую очередь в технических возможностях, в частности, в объёме памяти. Так, на протяжении прошлого года популярными были модели со встроенной памятью в 32 Гб, а в течение января-июня текущего — от 64 до 128 Гб. Такие устройства выбирает треть покупателей.

Как предполагают аналитики, это связано с растущими объёмами информации: музыки, подкастов, фото и другого контента. Также смартфоны всё чаще используются для работы, поэтому растёт количество пользователей, которые устанавливают «тяжёлые» приложения.

Самым востребованным устройством из премиального сегмента остаётся iPhone 11, с памятью в 128 Гб. А в течение текущего полугодия к нему примкнул iPhone 12 Pro Max с таким же объёмом памяти.

Напомним, что самыми продаваемыми моделями смартфонов с января по июнь 2021 года стали варианты с следующим объёмом накопителей: