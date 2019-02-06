Россияне стали покупать больше смартфонов дороже 45 тысяч рублей

Оператор ВымпелКом (бренд Билайн) подвел итоги работы розничной сети. Как оказалось, в 2018 году россияне стали больше покупать смартфоны стоимостью выше 30 тысяч рублей.

Среди дорогих смартфонов больше всего выросли продажи флагманских моделей стоимостью от 45 тысяч рублей. Их продажи увеличились в 2,6 раза по сравнению с 2017 годом.

Самый большой рост продаж смартфонов зафиксирован в Москве. В столице количество проданных девайсов за год выросло на 106%. Клиенты из Ямало-Ненецкого автономного округа в два раза обогнали Москву по приросту продаж смартфонов стоимостью выше 45 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе продажи дорогих смартфонов выросли в 5,5 раз, а в Москве в 3 раза.

Самыми продаваемыми брендами стали Samsung, Honor+Huawei, Apple, Xiaomi и Nokia. При этом более половины смартфонов стоимостью свыше 40 тысяч рублей были приобретены в кредит.

Также увеличению продаж смартфонов способствовали программы трейд-ин. Самой популярной моделью, которую клиенты сдавали по программе трейд-ин, стал iPhone 5S 16 ГБ. В среднем старый смартфон оценивался в 6 тысяч рублей.