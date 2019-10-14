Россияне стали реже покупать смартфоны

Так, среди сетей, в которых продажи в штуках все же выросли в течение третьего квартала, оказались re:Store и Samsung. Но если смотреть на ситуацию по рынку в целом, то вырисовывается не очень радужная картина — в целом рынок смартфонов на территории России заметно сокращается.

В качестве одной из причин снижения спроса на новые смартфоны в МТС объясняют ростом среднего срока владения смартфонами. С 2016 по 2019 года средняя стоимость купленного смартфона в России выросла на 25% — россияне все чаще стали покупать смартфоны ценником до 15 тыс руб, а значит качество купленных устройств теперь находится на более высоком уровне.