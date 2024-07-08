Россияне стали в разы чаще покупать смартфоны из Индии

Россияне стали в разы чаще покупать смартфоны из ИндииИ это достаточно просто объяснить
По данным европейской статистической службы, в январе-апреле поставки индийских смартфонов в Россию выросли в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Индия вошла в тройку крупнейших поставщиков смартфонов.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объясняет это активным развитием производства гаджетов в Индии.
Директор по маркетингу Gem Space Александр Артюшенко отмечает, что значительная часть производства приходится на заказы для международных брендов, таких как Apple и Samsung.
Для потребителей не имеет значения, где был произведен смартфон – важны его характеристики. Индийские бренды, такие как Lava и Micromax, предлагают модели с минимально необходимым функционалом по более низким ценам.
Например, флагманская модель Lava Agni 2 стоит около 22 000 рублей и обладает хорошими характеристиками.