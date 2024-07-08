Телефоны
Опубликовано 08 июля 2024, 07:43
1 мин.

Россияне стали в разы чаще покупать смартфоны из Индии

И это достаточно просто объяснить
Россияне стали значительно чаще покупать смартфоны из Индии.
Россияне стали в разы чаще покупать смартфоны из Индии
© Ferra

По данным европейской статистической службы, в январе-апреле поставки индийских смартфонов в Россию выросли в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индия вошла в тройку крупнейших поставщиков смартфонов.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объясняет это активным развитием производства гаджетов в Индии.

Директор по маркетингу Gem Space Александр Артюшенко отмечает, что значительная часть производства приходится на заказы для международных брендов, таких как Apple и Samsung.

Для потребителей не имеет значения, где был произведен смартфон – важны его характеристики. Индийские бренды, такие как Lava и Micromax, предлагают модели с минимально необходимым функционалом по более низким ценам.

Например, флагманская модель Lava Agni 2 стоит около 22 000 рублей и обладает хорошими характеристиками.

Источник:Прайм
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
,
#индия
,
#смартфоны