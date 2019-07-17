Цифра дня: Сколько покупателей смартфонов в России приобретают их с SIM-картой

Также заметно выросла популярность смартфонов с большим экраном. Каждый второй покупатель (49%) выбирает именно такой смартфон. Доля фаблетов в продажах выросла в 5 раз, что составляет 67% от выручки.

У оператора начали чаще покупать устройства — теперь каждый 10 посетитель магазина покупает телефон. Как отмечает оператор, сама продажа смартфонов для операторов минимально прибыльна, а клиентов привлекают акции и скидки. При этом оператор выигрывает на продажах SIM-карт и подключении дорогих тарифов.

Также «Билайн» рассказал, почему не продаёт смартфоны напрямую из Китая. Как оказалось, с Huawei и Samsung у оператора закупочные цены ниже, чем могут предложить китайские торговцы-оптовики. Продавать из Китая предлагают мелкие бренды, которые в России официально не продаются. Из-за того, что бренды мелкие, они мало кому известны и почти никому с точки зрения продаж не нужны.