Цифра дня: Сколько покупателей смартфонов в России приобретают их с SIM-картой

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») отчитался о результатах собственной розницы в первом полугодии 2019 года. Как следует из статистики, покупатели начали тратить на смартфоны больше.
Так, продажи смартфонов дешевле 30 тысяч рублей выросли на 50%, а в ценовой категории от 30 до 35 тысяч рублей — в шесть раз. При этом выручка от продаж смартфонов увеличилась на 45%. Этого удалось достичь благодаря программе трейд-ин, лизинга и рассрочкам.
Также заметно выросла популярность смартфонов с большим экраном. Каждый второй покупатель (49%) выбирает именно такой смартфон. Доля фаблетов в продажах выросла в 5 раз, что составляет 67% от выручки.
У оператора начали чаще покупать устройства — теперь каждый 10 посетитель магазина покупает телефон. Как отмечает оператор, сама продажа смартфонов для операторов минимально прибыльна, а клиентов привлекают акции и скидки. При этом оператор выигрывает на продажах SIM-карт и подключении дорогих тарифов.
Также «Билайн» рассказал, почему не продаёт смартфоны напрямую из Китая. Как оказалось, с Huawei и Samsung у оператора закупочные цены ниже, чем могут предложить китайские торговцы-оптовики. Продавать из Китая предлагают мелкие бренды, которые в России официально не продаются. Из-за того, что бренды мелкие, они мало кому известны и почти никому с точки зрения продаж не нужны.