Россиянин купил новенький iPhone 4 в Связном и рассказал, каково пользоваться им в 2022 году

Россиянин купил новенький iPhone 4 в Связном и рассказал, каково пользоваться им в 2022 годуОказывается, это всё ещё достойный смартфон
iPhone 4 — это последняя модель серии, которую представлял лично Стив Джобс. В этом году устройство исполнилось 12 лет.
А как будет опыт, если купить данный смартфон в 2022-м, причём не с рук или восстановленный, а вполне себе новый? Этим же вопросом задался пользователь Хабра под ником bodyawm.
По его словам, он увидел на сайт Связного с целью потратить накопившиеся в магазине бонусные баллы. По итогу в разделе уценённых товаров он обнаружил iPhone 4 8GB за 1300 рублей. Со всеми устройство и вовсе обошлось в около 900 рублей.
К сожалению, использовать iPhone 4 в 2022 году «как есть» не так-то и просто. Да, основные приложения всё ещё работают, но даже их установка отнимет определённые время и усилия.
На данный момент, использовать устройство «как есть» в целом возможно — вы без проблем сможете залогинится в iCloud и AppStore, но что-то скачать вы сможете только если у вас есть более новый iPhone/iPad и вы «купите» (скачаете хоть раз) это приложение с того же аккаунта. Тогда на старом девайсе скачается последняя поддерживаемая версия, например таким образом всё ещё работает ВКонтакте, Telegram. Должны скачаться и игры до 2015 года.
Для более простого и комфортного пользования смартфоном, пользователь предложил джейлбрейкнуть его. После этого можно будет устанавливать IPA-файлы приложений. Это своеобразный аналог APK на Android.
Bodyawm отметил, что даже несмотря на то, что iPhone 14 более 10 лет, устройство отлично показывает себя в повседневных сценариях и при использовании базовых приложений (банкинг, мессенджеры, соцсети).