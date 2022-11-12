Россиянин купил новенький iPhone 4 в Связном и рассказал, каково пользоваться им в 2022 году

А как будет опыт, если купить данный смартфон в 2022-м, причём не с рук или восстановленный, а вполне себе новый? Этим же вопросом задался пользователь Хабра под ником bodyawm.

По его словам, он увидел на сайт Связного с целью потратить накопившиеся в магазине бонусные баллы. По итогу в разделе уценённых товаров он обнаружил iPhone 4 8GB за 1300 рублей. Со всеми устройство и вовсе обошлось в около 900 рублей.