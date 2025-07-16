Рост мировых поставок смартфонов замедлился во втором квартале 2025 года

Аналитики отмечают, что в Китае, несмотря на введенные субсидии, спрос на смартфоны остался слабым. В частности, продажи Apple сократились на 1% в этом регионе. В целом потребители стали реже обновлять свои устройства, особенно недорогие модели, отдавая приоритет другим тратам.

Производители стараются компенсировать снижение объемов поставок за счет продвижения более дорогих моделей. Так, функции искусственного интеллекта начали появляться и в сравнительно доступных устройствах, чтобы повысить их привлекательность.

Компания Samsung показала лучший результат среди крупнейших производителей, увеличив поставки на 7,9% — до 58 миллионов единиц. Apple сохранила второе место на рынке, зафиксировав незначительный рост на уровне 1,5%.

Ранее исследовательская компания IDC понизила прогноз роста поставок смартфонов на 2025 год с 2,3% до 0,6%. Причинами стали тарифные ограничения, нестабильная политическая обстановка и снижение расходов со стороны потребителей. Особенно заметно это в сегменте недорогих Android-смартфонов, где высокая чувствительность к цене оказывает дополнительное давление на рынок.