Ferra
Телефоны
Сегодня 17:54

Ростелеком получит полный контроль над Tele2

Доля ВТБ перейдёт Ростелекому

ВТБ может продать свою долю акций Tele2 Ростелекому, решение об этом примут течение месяца. Об этом рассказал журналистам на Российском инвестиционном форуме глава ВТБ Андрей Костин.

Костин заявил: «Я думаю, что быстро решение будет принято. Надеюсь, что в течение месяца будет принято окончательное решение о 100%-ной продаже пакета акций Tele2 компании Ростелеком».

Если сделка состоится, в руках у Ростелекома окажется полный пакет акций Tele2. На данный момент 45% акций Tele2 принадлежат Ростелекому, а остальное — Tele2 Russia Holding AB, 50% которой принадлежит ВТБ. Ранее сообщалось, что Ростелеком может оплатить покупку 55% Tele2 квазиказначейскими акциями и деньгами, а также, возможно, привлечь кредит.

Комментарии

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...