Ростелеком потребовал удалить конкурентов ОС Аврора из реестров российского софта

Все дело в том, что она, в отличие от Авроры, работает на базе Android. Эксперты выразили опасения, что в коде этой системы могут присутствовать «закладки» от американских разработчиков, что угрожает безопасности использования устройств.

Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», которая разработала Аврору, подчеркнул, что появление подобных систем, основанных на иностранных разработках, но претендующих на статус отечественных, влечёт за собой риски углубления зависимости от иностранных технологий и дискредитирует идею технологического суверенитета.

Минцифры подтвердило получение запроса от Ростелекома и сообщило, что в настоящее время запрос находится на рассмотрении.