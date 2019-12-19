Рухнула цена на самый мощный флагман Xiaomi

Напомним, что устройство работает9http://news.mydrivers.com/1/663/663039.htm) на базе процессора Snapdragon 855 Plus, а версия, продающаяся по скидке, еще и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Отличительное особенностью линейки K20 является наличие фронтальной камеры, прячущейся прямо в корпусе смартфона, благодаря чему устройство выглядит максимально безрамочным. Отличием же Premium-версии от “обычного” Redmi K20 Pro является более свежий процессор от Qualcomm, благодаря которому устройство набирает на 20% больше баллов в тесте AnTuTu.