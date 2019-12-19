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Рухнула цена на самый мощный флагман Xiaomi
За эту цену смартфон не что иное, как “топ за свои деньги”
Прошло не так много времени, как Xiaomi вновь решила снизить цену на свой самый мощный на текущий момент флагман — Redmi K20 Pro Premium. Устройство было представлено буквально вот-вот, в сентябре, а уже сейчас продается заметно ниже изначальной цены.
Напомним, что устройство работает9http://news.mydrivers.com/1/663/663039.htm) на базе процессора Snapdragon 855 Plus, а версия, продающаяся по скидке, еще и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Отличительное особенностью линейки K20 является наличие фронтальной камеры, прячущейся прямо в корпусе смартфона, благодаря чему устройство выглядит максимально безрамочным. Отличием же Premium-версии от “обычного” Redmi K20 Pro является более свежий процессор от Qualcomm, благодаря которому устройство набирает на 20% больше баллов в тесте AnTuTu.
Что же касательно цены, то если изначально Redmi K30 Pro Premium в версии 8/512 стоил 425 долларов, то сейчас устройство отдают за куда меньшие 342 доллара.