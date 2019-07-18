Руководители Meizu бегут из компании

Господин Нан отвечал за линейку Meilan. Свое решение и его обоснование он опубликовал в виде скриншота в социальной сети Weibo. По словам Нана, он прекратил активно участвовать в деятельности компании еще после разработки Meizu 16th. Также он поделился своей радостью относительно того, что компания, не смотря на его отсутствие, продолжает успешно выпускать новые продукты. Он говорит, что ему очень грустно расставаться с Meizu, но не смотря на это, он продолжит следить за успехами компании, в то время как сам будет и дальше заниматься тем, чтобы захватывать “долю в умах молодежи”. Правда теперь уже под крылом другого бренда.

”Спасибо всем братьям, лидерам и акционерам, которые шли через эти трудности с нами и до сих пор с нами. Война – это поражение или победа. Но будь это самый быстрый рост продаж в мире или потери от недополученных прибылей, вся честь от побед — ваша”, — говорится в заявлении Ли Нана.