Руководство Apple взволновано возможностью преждевременной утечки нового iPhone 12

Речь идет об обсуждениях, которые обычно проходили в очном режиме между инженерами компании и представителями китайских заводов, где проходит сборка прототипов и серийных версий смартфонов. Сейчас же, в связи с закрытием границ, специалисты Apple вынуждены отправлять большое количество фотографий, так или иначе связанных с iPhone 12, что явно может вызвать целый шквал утечек задолго до официального анонса устройства.

Напомним, что судя по имеющимся данным, пробное производство нового iPhone может начаться уже в июне текущего года. Что до самой Apple, то инсайдеры сообщают о том, что компания делает все возможное для того, чтобы не просто не переносить старт новинки на 2021 год — компания хочет в принципе не сдвигать свой график анонса и старта продаж, то есть Apple все же попытается провести презентацию iPhone 12 уже в сентябре текущего года.