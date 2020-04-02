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Руководство Apple взволновано возможностью преждевременной утечки нового iPhone 12

И все из-за пандемии коронавируса
В связи с тем, что по планете “шагает” эпидемия коронавируса, сообщение между странами крайне ограничено. Подобные условия накладывают определенные ограничения на бизнес. Руководство Apple, например, крайне взволновано возможностью преждевременной утечки нового iPhone 12 на фоне вынужденного дистанционного обсуждения новинки.

Речь идет об обсуждениях, которые обычно проходили в очном режиме между инженерами компании и представителями китайских заводов, где проходит сборка прототипов и серийных версий смартфонов. Сейчас же, в связи с закрытием границ, специалисты Apple вынуждены отправлять большое количество фотографий, так или иначе связанных с iPhone 12, что явно может вызвать целый шквал утечек задолго до официального анонса устройства.

Напомним, что судя по имеющимся данным, пробное производство нового iPhone может начаться уже в июне текущего года. Что до самой Apple, то инсайдеры сообщают о том, что компания делает все возможное для того, чтобы не просто не переносить старт новинки на 2021 год — компания хочет в принципе не сдвигать свой график анонса и старта продаж, то есть Apple все же попытается провести презентацию iPhone 12 уже в сентябре текущего года.