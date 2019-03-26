Руководство Huawei пользуется смартфонами, планшетам и ноутбуками Apple

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) оказалась большой фанаткой техники Apple. Об этом свидетельствует опись изъятых гаджетов при задержании, опубликованной судом на днях.

Дело в том, что в декабре власти Канады арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) по требованию США об экстрадиции. Американские власти обвиняют Ваньчжоу в нарушении американских торговых санкций против Ирана и мошенничестве.

Мэн Ваньчжоу также является заместителем председателя совета директоров компании Huawei и дочерью основателя китайского технологического гиганта. Ей грозит до до 30 лет тюремного заключения.

Во время ареста у Мэн Ваньчжоу изъяли iPhone 7 Plus, MacBook Air и iPad Pro. Единственным продуктом производства Huawei оказался смартфон Huawei Mate 20 RS. Также у неё имелось пара SIM-карт и USB-накопитель SanDisk.