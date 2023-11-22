Рынок смартфонов начал расти впервые с 2021 года

Этот период роста прервал продолжительную серию из 27 месяцев снижения продаж, вызванную различными макроэкономическими и технологическими факторами.

Спад на рынке смартфонов начался в 2021 году, когда мировой дефицит полупроводников и последствия пандемии COVID-19 негативно сказались на производстве и спросе.

Однако к октябрю 2023 года ситуация изменилась: новые модели смартфонов, такие как Apple iPhone 14 и Huawei Mate 60, оживили рынок, особенно в странах Африки, Ближнего Востока и Индии.

В Китае также наблюдался рост спроса, благодаря новым моделям Huawei.

Эксперты из Counterpoint Research отмечают, что рост продаж в октябре 2023 года был стимулирован также выходом Apple iPhone 15, который, хоть и немного задержался по сравнению с предыдущими годами, все же оказал значительное влияние на рынок.

Предполагается, что эта тенденция роста продолжится и в последующие месяцы, особенно в IV квартале года.