С 15 марта оператор Tele2 начнёт брать с абонентов 1% комиссионных при пополнении баланса

С 15 марта оператор Tele2 начнёт брать с абонентов 1% комиссионных при пополнении балансаНо не во всех случаях
Оператор мобильной связи Tele2 предупредил абонентов о введении с 15 марта комиссии в 1% при пополнении баланса. Как заявлено, комиссия — возмещение части расходов Tele2 на оплату услуг партнёров по организации пополнения лицевого счёта.
Фото: Howtocalls.ru
И если абонент 15 марта пополнит счёт, это означает автоматическое согласие с новыми условиями. При этом комиссия в 1% будет взиматься не во всех случаях, а в зависимости от способа оплаты услуг связи.
Также в Tele2 сообщили, что без комиссии по-прежнему можно пополнять лицевой счёт в следующих случаях:
в мобильном приложении «Мой Tele2» картой любого банка;
на сайте оператора tele2.ru картой любого банка;
настроив автоплатёж Tele2 с карты любого банка;
при переводах средств через «Систему быстрых платежей»;
в салонах связи Tele2.
«С 15 марта 2023 года при пополнении лицевого счёта абонентского номера, в зависимости от способа оплаты услуг связи, на тарифах для абонентов-физических лиц может списываться сумма в размере 1% от суммы пополнения», — заявили в Tele2.