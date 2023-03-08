С 15 марта оператор Tele2 начнёт брать с абонентов 1% комиссионных при пополнении баланса

И если абонент 15 марта пополнит счёт, это означает автоматическое согласие с новыми условиями. При этом комиссия в 1% будет взиматься не во всех случаях, а в зависимости от способа оплаты услуг связи.

Также в Tele2 сообщили, что без комиссии по-прежнему можно пополнять лицевой счёт в следующих случаях:

в мобильном приложении «Мой Tele2» картой любого банка;

на сайте оператора tele2.ru картой любого банка;

настроив автоплатёж Tele2 с карты любого банка;

при переводах средств через «Систему быстрых платежей»;

в салонах связи Tele2.

«С 15 марта 2023 года при пополнении лицевого счёта абонентского номера, в зависимости от способа оплаты услуг связи, на тарифах для абонентов-физических лиц может списываться сумма в размере 1% от суммы пополнения», — заявили в Tele2.