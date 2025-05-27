С 2025 года Apple будет радикально менять внешний вид iPhone каждый год

Уже в 2025 году линейка iPhone 17 получит переработанный блок камер: он станет шире, займет больше места на задней панели, а микрофон, вспышка и LiDAR переедут вправо. Камеры по-прежнему будут располагаться слева, но весь модуль станет более заметным.

Но это только начало. Согласно утечке от Digital Chat Station, Apple планирует менять дизайн iPhone каждый год как минимум до 2027-го.

В 2026 году линейка iPhone 18 избавится от узнаваемого выреза Dynamic Island. Его заменит аккуратный круглый вырез под фронтальную камеру, а Face ID переедет под экран — именно тогда Apple впервые может внедрить подэкранную биометрию.

Самая амбициозная цель — iPhone 19, который ожидается в 2027 году. Это будет первый полностью полноэкранный iPhone без вырезов и отверстий: и фронтальная камера, и сенсоры Face ID будут спрятаны под дисплеем.

Такой темп обновлений беспрецедентен даже для Apple. Однако технология подэкранных камер пока далека от идеала, и компания может столкнуться с компромиссами.