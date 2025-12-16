С 2026 года Xiaomi начнёт предустанавливать на своих смартфонах криптокошельки Sei

Приложение позволит пользователям входить через учётные записи Google или Xiaomi, будут поддерживаться мультипартийные вычисления для повышения безопасности, доступ к популярным криптоприложениям и поддержка платежей между пользователями и торговыми точками.

Запуск запланирован в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Sei Labs запускает программу финансирования мобильных проектов на $5 млн для интеграции блокчейна в потребительские устройства.

Со своей стороны, Xiaomi будет внедрять платежи в стейблкоинах через розничные и онлайн-каналы. Клиенты смогут покупать устройства, включая смартфоны и электромобили, с использованием стейблкоинов вроде USDC, поддерживаемых Sei. Первые запуски запланированы на середину 2026 года в Гонконге и ЕС с последующим расширением.