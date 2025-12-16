Телефоны
Опубликовано 16 декабря 2025, 13:22
1 мин.

С 2026 года Xiaomi начнёт предустанавливать на своих смартфонах криптокошельки Sei

Для соответствующих расчётов
СМИ сообщают, что компания Sei Labs и Xiaomi договорились о предустановке криптокошелька и блокчейн-приложения на смартфоны Xiaomi, продаваемые за пределами Китая и США. Это обеспечит Sei доступ к ключевым крипторынкам. Sei — высокоскоростной блокчейн первого уровня, предназначенный для недорогих транзакций.
Приложение позволит пользователям входить через учётные записи Google или Xiaomi, будут поддерживаться мультипартийные вычисления для повышения безопасности, доступ к популярным криптоприложениям и поддержка платежей между пользователями и торговыми точками.

Запуск запланирован в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Sei Labs запускает программу финансирования мобильных проектов на $5 млн для интеграции блокчейна в потребительские устройства.

Со своей стороны, Xiaomi будет внедрять платежи в стейблкоинах через розничные и онлайн-каналы. Клиенты смогут покупать устройства, включая смартфоны и электромобили, с использованием стейблкоинов вроде USDC, поддерживаемых Sei. Первые запуски запланированы на середину 2026 года в Гонконге и ЕС с последующим расширением.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
