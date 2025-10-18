С 2028 года адаптеры питания для ЕС должны будут оснащаться съёмными кабелями

Каждый адаптер должен иметь минимум один порт USB-C и соответствовать стандарту USB Power Delivery (USB-PD). Производители обязаны указывать фактическую ёмкость аккумулятора без учёта потерь и использовать стандартизированный логотип Common Charger. Кроме того, правила требуют соответствия европейским критериям энергоэффективности и защиты от перенапряжений.

Исключения составляют некоторые устройства, такие как источники бесперебойного питания, медицинские приборы, специальные игрушки, электросамокаты, велосипеды и устройства для использования во влажной среде. Новые нормы распространяются как на фирменные адаптеры, так и на продукцию сторонних производителей.

По оценкам Европейской комиссии, эти меры позволят сэкономить около 1070 ТВт*ч электроэнергии ежегодно. Эксперты считают, что со временем эти стандарты могут стать глобальными, подобно USB-C.