Телефоны
Опубликовано 18 октября 2025, 20:09
1 мин.

С 2028 года адаптеры питания для ЕС должны будут оснащаться съёмными кабелями

В будущем эти правила могут стать мировыми
С 2028 года Евросоюз вводит новые нормы для источников питания. Согласно этим правилам, все адаптеры для электронных устройств обязательно должны быть оснащены съёмными кабелями USB-C. На корпусе, разъёмах и кабелях должны быть указаны подробные характеристики питания. Эти стандарты будут применяться к устройствам мощностью до 240 Вт, таким как смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы, маршрутизаторы и другие гаджеты. Об этом сообщает портал tom’s Hardware.
С 2028 года адаптеры питания для ЕС должны будут оснащаться съёмными кабелями
© Freepik.com

Каждый адаптер должен иметь минимум один порт USB-C и соответствовать стандарту USB Power Delivery (USB-PD). Производители обязаны указывать фактическую ёмкость аккумулятора без учёта потерь и использовать стандартизированный логотип Common Charger. Кроме того, правила требуют соответствия европейским критериям энергоэффективности и защиты от перенапряжений.

Исключения составляют некоторые устройства, такие как источники бесперебойного питания, медицинские приборы, специальные игрушки, электросамокаты, велосипеды и устройства для использования во влажной среде. Новые нормы распространяются как на фирменные адаптеры, так и на продукцию сторонних производителей.

По оценкам Европейской комиссии, эти меры позволят сэкономить около 1070 ТВт*ч электроэнергии ежегодно. Эксперты считают, что со временем эти стандарты могут стать глобальными, подобно USB-C.