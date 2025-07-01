С обновлением до One UI 8 смартфоны Galaxy получат режим расширенной защиты

Режим активирует различные средства защиты, такие как блокировка загрузки приложений из сторонних источников, предотвращение доступа к данным через USB и отключение сетевых подключений 2G. Эта функция — часть Android 16 и дополняет программу расширенной защиты Google.

К тому же телефоны Samsung оснащены собственным набором функций безопасности, включая Samsung Knox и дополнительные настройки защиты от кражи. Новый режим расширенной защиты упрощает включение функций безопасности на уровне системы и приложений.

Расширенная защита доступна всем пользователям, желающим усилить защиту данных. В настоящее время расширенная защита не контролирует пользовательские настройки безопасности Samsung, но может измениться при интеграции API расширенной защиты.