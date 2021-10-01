С помощью смартфона Samsung теперь можно открывать автомобили

С помощью смартфона Samsung теперь можно открывать автомобилиТеперь так умеют не только iPhone
Но более серьёзное ограничение коснулось непосредственно линейки автомобилей, поддерживающих такую возможность. На данный момент смартфоны Samsung открывают одну единственную — новейший электромобиль Genesis GV60, передаёт SamMobiile.
Реализована функция достаточно просто — через технологии NFC и UWB. С помощью ключа-смартфона можно будет удалённо запускать двигатель, а также греть автомобиль в холодное время года. Также автовладельцы смогут открывать двери и багажник, регулировать положение зеркал, сидений и т.д.
Прямо сейчас нововведение доступно владельцам Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Fold 3. При этом речь идёт лишь о пользователях из Южной Кореи. В будущем Samsung намерена сделать функцией активной и в других регионах и странах.