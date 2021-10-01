С помощью смартфона Samsung теперь можно открывать автомобили

Но более серьёзное ограничение коснулось непосредственно линейки автомобилей, поддерживающих такую возможность. На данный момент смартфоны Samsung открывают одну единственную — новейший электромобиль Genesis GV60, передаёт SamMobiile.

Реализована функция достаточно просто — через технологии NFC и UWB. С помощью ключа-смартфона можно будет удалённо запускать двигатель, а также греть автомобиль в холодное время года. Также автовладельцы смогут открывать двери и багажник, регулировать положение зеркал, сидений и т.д.

Прямо сейчас нововведение доступно владельцам Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Fold 3. При этом речь идёт лишь о пользователях из Южной Кореи. В будущем Samsung намерена сделать функцией активной и в других регионах и странах.