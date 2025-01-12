С выходом линейки iPhone 16 Apple начала продавать в ЕС восстановленные iPhone 15

Скидка на восстановленные 15 Pro и 15 Pro Max составляет 15%. Известно, что продажи таких iPhone запущены во Франции, Германии, Италии и Испании.

Так, согласно порталу GSMArena, ссылающегося на магазины в указанных странах, восстановленные iPhone 15 Pro на 128 ГБ стоят 929 евро в Германии, 949 евро в Испании и 969 евро в Италии. Модель на 256 ГБ стоит 1039 / 1059 / 1079 евро соответственно, а на 512 ГБ — 1259 / 1269 / 1289 евро. Во Франции iPhone 15 Pro пока не продаётся.

В Германии iPhone 15 Pro Max со 128 ГБ памяти стоит от 1129 евро, в Испании — от 1149 евро, во Франции и Италии — от 1159 евро. Версия с 512 ГБ памяти стоит 1339 евро в Германии, 1359 евро в Испании, 1369 евро во Франции и 1379 евро в Италии.