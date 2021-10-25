Телефоны
Сегодня в 19:12
1 мин.

Салфетки Apple за 2 тыс рублей придется ждать до 4 месяцев

Впрочем, ждать придется и сами устройства Apple
Заказы на новейшие продукты в линейке Apple, такие как Watch Series 7, MacBook Pro, iPhone 13, iPad mini 6, iPad девятого поколения, не будут выполнены до ноября или декабря. Доставка некоторых более старых линеек, в том числе iMac, Mac Pro и других более дорогих MacBook Air, выпущенных в апреле, также была отложена.
Салфетки Apple за 2 тыс рублей придется ждать до 4 месяцев

На это, в том числе, повлияла нехватка полупроводников, она вынудила Apple сократить производство iPhone 13 на 10 миллионов единиц.

Что удивительно, но салфетки для экрана, которые Apple представила совсем недавно, также задержатся, их доставка до получателя может занять до четырех месяцев.

Тревожным знаком является то, что купить сложно даже относительно старые продукты. Официальный сайт Apple в Китае говорит нам, что iPhone 13 появится в продаже не раньше середины ноября, а iPhone 12 будет доступен в период с октября по ноябрь этого года. Новый MacBook Pro в зависимости от конфигурации будет доступен в середине или конце ноября.

Сотрудники розничной торговли рассказали, что во многих специализированных магазинах США такие мобильные телефоны также отсутствуют.

Источник: MyDrivers