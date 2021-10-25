Салфетки Apple за 2 тыс рублей придется ждать до 4 месяцев

На это, в том числе, повлияла нехватка полупроводников, она вынудила Apple сократить производство iPhone 13 на 10 миллионов единиц.



Что удивительно, но салфетки для экрана, которые Apple представила совсем недавно, также задержатся, их доставка до получателя может занять до четырех месяцев.



Тревожным знаком является то, что купить сложно даже относительно старые продукты. Официальный сайт Apple в Китае говорит нам, что iPhone 13 появится в продаже не раньше середины ноября, а iPhone 12 будет доступен в период с октября по ноябрь этого года. Новый MacBook Pro в зависимости от конфигурации будет доступен в середине или конце ноября.



Сотрудники розничной торговли рассказали, что во многих специализированных магазинах США такие мобильные телефоны также отсутствуют.