Самая дешёвая версия складного флагмана Huawei Mate X5 будет стоить $1800

Huawei Mate X5 будет доступен в двух версиях: стандартной и коллекционной. Стоимость стандартной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя составит примерно $1785. Версия с 12/512 ГБ обойдётся уже в $1925, а модель с 16/512 ГБ — в $2060.

Кроме того, покупатели могут выбрать план Huawei Care+ за $135, который предлагает недорогую замену внутренних и внешних дисплеев в случае их повреждения.

Смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах, включая Feather White, Feather Black, Feather Gold, Green Mountain Dai и Phantom Purple.

С учётом высоких цен, Huawei явно нацелена на премиальный сегмент рынка. Остаётся вопрос, сможет ли новинка конкурировать с другими флагманскими моделями, такими как Samsung Galaxy Fold и iPhone Fold, если таковой появится.