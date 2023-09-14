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18:56, 14 сентября 2023
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Самая дешёвая версия складного флагмана Huawei Mate X5 будет стоить $1800

Аппетит у компании неслабый

Компания Huawei недавно представила свой новый складной смартфон Mate X5. Эта модель является преемником Huawei Mate X3 и была тайно анонсирована на прошлой неделе. Сегодня стали известны цены на различные варианты этого устройства.

Huawei Mate X5 будет доступен в двух версиях: стандартной и коллекционной. Стоимость стандартной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя составит примерно $1785. Версия с 12/512 ГБ обойдётся уже в $1925, а модель с 16/512 ГБ — в $2060.

Кроме того, покупатели могут выбрать план Huawei Care+ за $135, который предлагает недорогую замену внутренних и внешних дисплеев в случае их повреждения.

Смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах, включая Feather White, Feather Black, Feather Gold, Green Mountain Dai и Phantom Purple.

С учётом высоких цен, Huawei явно нацелена на премиальный сегмент рынка. Остаётся вопрос, сможет ли новинка конкурировать с другими флагманскими моделями, такими как Samsung Galaxy Fold и iPhone Fold, если таковой появится.

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