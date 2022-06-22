Самая топовая версия флагманского Xiaomi Redmi K50 получила разрешение на выход

В Сети появилась информация о прохождении сертификации некоего телефона с модельным номером 22081212C. И это, как считают инсайдеры, ещё один флагманский смартфон компании — Redmi K50 Ultra.

Девайсу приписывают плоский AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также новинка сможет похвастаться рекордно узкой рамкой и защищающей глаза ряда пользователей функцией DС Dimming.

Фронтальная камера расположится в вырезе по центру. Ёмкость аккумулятора Redmi K50 Ultra составит 5000 мАч, а быстрая зарядка получит мощность в 120 Вт. В основу устройства должен лечь чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Ожидается, что анонс смартфона состоится либо в конце июля, либо в начале августа 2022 года.