SamMobile: трикладушки не станут массовыми, пока в игру не вступит Samsung

Эксперты отмечают, что HUAWEI ограничена санкциями, отсутствием полноценного Android и невозможностью выхода на ключевые рынки, включая США. Даже другие китайские бренды, обладающие доступом к Android, вряд ли смогут глобально продвинуть трикладушки.

В отличие от них, Samsung обладает всем необходимым для успеха: узнаваемым брендом, широкой сервисной сетью и доверием покупателей. Компания уже успешно популяризировала большие экраны с линейкой Galaxy Note и задала тренд складных смартфонов с серией Galaxy Z.

Аналитики уверены, что именно складной смартфон Samsung с тремя экранами привлечет внимание массового потребителя — через рекламу, демонстрации в магазинах и сарафанное радио.

Только продукт известного бренда способен вызвать интерес у широких слоёв пользователей, что и необходимо для массового распространения формата трискладных телефонов.