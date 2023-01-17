Samsung анонсировала 200-Мп камеру. Её получит Galaxy S23 Ultra

Решение может похвастаться 200 млн 0,6-микрометровыми (мкм) пикселями с оптическим форматом 1/1,3 дюйма. Сообщается, что сенсор HP2 уже поступил в массовое производство и будет использоваться в Samsung Galaxy S23 Ultra и других камерофонах 2023 года.

В сенсоре используется передовая технология биннинга пикселей под названием Tetra2pixel, которая позволяет сенсору менять размер пикселей в зависимости от количества света в окружающей среде.

Так, в условиях низкой освещенности датчик снимает 50-мегапиксельные изображения с разрешением 1,2 мкм. В свою очередь новейшая технология Samsung Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) улучшает цветопередачу и снижает переэкспозицию.

Отметим, что первым смартфоном, который получит новый модуль камеры, скорее всего станет именно Samsung Galaxy S23 Ultra. Анонс устройства ожидается уже 1 февраля.