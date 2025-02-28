Samsung анонсировала «народные» Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G

Galaxy M06 5G получил 6.7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6300, а питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным сенсором глубины, а фронтальная — 8-мегапиксельным модулем.

Galaxy M16 5G отличается Super AMOLED-дисплеем FullHD+ и более продвинутой камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, 5-мегапиксельным ультрашириком и 2-мегапиксельным датчиком глубины.