Samsung анонсировала «народные» Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G

Samsung анонсировала «народные» Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5GЦена — чуть больше $100
Galaxy M06 5G получил 6.7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6300, а питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.
Основная камера представлена 50-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным сенсором глубины, а фронтальная — 8-мегапиксельным модулем.
Galaxy M16 5G отличается Super AMOLED-дисплеем FullHD+ и более продвинутой камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, 5-мегапиксельным ультрашириком и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Он также работает на Dimensity 6300 и Android 15, но получит шесть лет обновлений безопасности и шесть версий One UI.
Оба смартфона выйдут на рынок Индии: Galaxy M16 5G поступит в продажу 5 марта, а Galaxy M06 5G — 7 марта. Начальные цены составляют $109 и $132 соответственно.