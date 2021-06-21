Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M32

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Сегодня в 13:00
Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M32С 90 Гц и по очень «вкусной» цене
Спустя недели слухов, утечек и тизеров, компания Samsung наконец-то представила свой новый бюджетный смартфон — долгожданный Galaxy M32. Устройство пока что нацелено на индийский рынок, но учитывая популярность линейки в России, можно ожидать скорейшего анонса и в нашей стране.
В основу новинки лёг чип MediaTek Helio G80. При этом смартфон получил сочный 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и объёмный аккумулятор на 6000 мАч. Основная камера девайса четверная — на 64, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная — на 20 Мп, сообщает GSMArena.
Пока что на продажу выставлены лишь две модификации Galaxy M32 — 4/64 и 6/128 ГБ. За них просят 200 долларов (14,6 тыс рублей) и 230 долларов (16,8 тыс рублей) соответственно.
Старт продаж намечен на 28 июня.