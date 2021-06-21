Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M32

С 90 Гц и по очень «вкусной» цене

Спустя недели слухов, утечек и тизеров, компания Samsung наконец-то представила свой новый бюджетный смартфон — долгожданный Galaxy M32. Устройство пока что нацелено на индийский рынок, но учитывая популярность линейки в России, можно ожидать скорейшего анонса и в нашей стране.